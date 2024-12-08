Зурабишвили назвала Трампа «другом грузинского народа» после дискуссии в Париже

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, новый президент США Дональд Трамп — «хороший друг» грузинского народа. Она пообщалась с политиком, а также с главой Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили ситуацию в Грузии на фоне протестов.

Саломе Зурабишвили и Дональд Трамп на встрече во Франции. Обложка © Х / Zourabichvili_S

«Углублённая дискуссия с президентами Трампом и Макроном. Обличила украденные выборы и чрезвычайно тревожные репрессии в отношении народа Грузии. Подчеркнула потребность в сильных Соединённых Штатах. У грузинского народа есть друг в лице Дональда Трампа», — написала Зурабишвили в соцсети Х.