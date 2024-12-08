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8 декабря, 08:10

Зурабишвили назвала Трампа «другом грузинского народа» после дискуссии в Париже

Зурабишвили заявила, что обсудила протесты в Грузии с Трампом и Макроном

Саломе Зурабишвили и Дональд Трамп на встрече во Франции. Обложка © Х / Zourabichvili_S

Саломе Зурабишвили и Дональд Трамп на встрече во Франции. Обложка © Х / Zourabichvili_S

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, новый президент США Дональд Трамп — «хороший друг» грузинского народа. Она пообщалась с политиком, а также с главой Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили ситуацию в Грузии на фоне протестов.

Саломе Зурабишвили и Дональд Трамп на встрече во Франции. Обложка © Х / Zourabichvili_S

«Углублённая дискуссия с президентами Трампом и Макроном. Обличила украденные выборы и чрезвычайно тревожные репрессии в отношении народа Грузии. Подчеркнула потребность в сильных Соединённых Штатах. У грузинского народа есть друг в лице Дональда Трампа»,написала Зурабишвили в соцсети Х.

Она также показала кадры встречи. Политики пообщались во Франции, где должна состояться церемония открытия собора Парижской Богоматери после пожара. Зурабишвили намерена посетить торжественное мероприятие, где соберутся и остальные западные лидеры.

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Напомним, в Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. На них одержала победу правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» (53,93% голосов). Оппозиция, а также глава страны Саломе Зурабишвили не стали признавать результаты голосования. Тем временем победившая партия заявила, что вопрос о вступлении в ЕС отложен до 2028 года. В стране начались антиправительственные протесты.

Татьяна Миссуми
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