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8 декабря, 14:18

В Грузии запретят разжигателям погромов прятать лица под масками после ночного нападения

В Грузии до конца года примут закон о запрете масок на массовых мероприятиях

В Грузии до конца декабря примут закон, который будет запрещать гражданам появляться на массовых мероприятиях в масках. Об этом объявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе и объяснил, что мера направлена против зачинщиков беспорядков.

«Такие факты нападений устраивают только радикалов, пытающихся искусственно накалить ситуацию в стране. Сегодня в масках ходят все, кому не лень, поэтому полиции трудно реагировать, выявляя тех, кто является митингующим, а кто нет», — сказал Кобахидзе на брифинге.

Также планируется, что парламент примет закон, запрещающий закрывать лицо на собраниях любыми другими средствами. По словам Кобахидзе, новые правила станут превенцией насилия и на данный момент они уже «действуют во многих странах Евросоюза».

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Данный законопроект примут из-за того, что минувшей ночью группа людей в масках напала на сотрудников оппозиционной телекомпании «ТВ Пирвели». Журналисты освещали проходящие акции протеста в Тбилиси. Следствие уже квалифицировало произошедшее как препятствование деятельности СМИ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / George Khelashvili

Наталья Афонина
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