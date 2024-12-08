В Грузии запретят разжигателям погромов прятать лица под масками после ночного нападения

В Грузии до конца декабря примут закон, который будет запрещать гражданам появляться на массовых мероприятиях в масках. Об этом объявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе и объяснил, что мера направлена против зачинщиков беспорядков.

«Такие факты нападений устраивают только радикалов, пытающихся искусственно накалить ситуацию в стране. Сегодня в масках ходят все, кому не лень, поэтому полиции трудно реагировать, выявляя тех, кто является митингующим, а кто нет», — сказал Кобахидзе на брифинге.

Также планируется, что парламент примет закон, запрещающий закрывать лицо на собраниях любыми другими средствами. По словам Кобахидзе, новые правила станут превенцией насилия и на данный момент они уже «действуют во многих странах Евросоюза».