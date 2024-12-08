Следственная служба расследует нападение на журналистов «ТВ Пирвели» в Грузии
Специальная следственная служба Грузии инициировала расследование по делу о нападении на сотрудников оппозиционной телекомпании «ТВ Пирвели» во время митинга в Тбилиси.
Инцидент произошёл возле здания парламента, где группа неизвестных в чёрной одежде и с закрытыми лицами атаковала журналиста и оператора телеканала. Запись происшествия была опубликована на сайте телекомпании.
Нападение на сотрудников «ТВ Пирвели». Видео © Х / Marika Mikiashvili
Следствие квалифицировало произошедшее как препятствование журналистской деятельности, что подпадает под часть 2 статьи 154 Уголовного кодекса Грузии. В рамках расследования проводятся необходимые процессуальные мероприятия для установления личностей нападавших и их задержания.
Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе осудил нападение, но предположил, что это может быть результатом провокации.
«Моё субъективное мнение, что это наверняка сделали те, кому нужен хаос… это требует расследования. В отличие от наших оппонентов, мне нетрудно сказать, что нападение на журналиста, особенно в такой форме, аморально», — заявил он.
Напомним, в Грузии после выборов в парламент проходят антиправительственные протесты. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе отметил, что оппозиции не удалось провернуть Майдан. Правоохранители установили зачинщики беспорядков, а в Тбилиси был задержан один из идейных вдохновителей протестов.