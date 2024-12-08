Следственная служба расследует нападение на журналистов «ТВ Пирвели» в Грузии

Специальная следственная служба Грузии инициировала расследование по делу о нападении на сотрудников оппозиционной телекомпании «ТВ Пирвели» во время митинга в Тбилиси.

Инцидент произошёл возле здания парламента, где группа неизвестных в чёрной одежде и с закрытыми лицами атаковала журналиста и оператора телеканала. Запись происшествия была опубликована на сайте телекомпании.

Нападение на сотрудников «ТВ Пирвели». Видео © Х / Marika Mikiashvili

Следствие квалифицировало произошедшее как препятствование журналистской деятельности, что подпадает под часть 2 статьи 154 Уголовного кодекса Грузии. В рамках расследования проводятся необходимые процессуальные мероприятия для установления личностей нападавших и их задержания.

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе осудил нападение, но предположил, что это может быть результатом провокации.