Минск ужаснулся призыву к школьникам Грузии выйти на митинг
Посол Белоруссии Рогожник назвал дикостью призыв Зурабишвили к школьникам Грузии
Чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник. Обложка © Александр Щербак/ТАСС
Поступок президента Грузии Саломе Зурабишвили, призвавшей школьников участвовать в митингах, вызывает недоумение. Такое мнение высказал посол Белоруссии в Москве Александр Рогожник в интервью ТАСС.
Он отметил, что на примере Южной Кореи и Грузии ярко проявляются двойные стандарты Запада.
«Я не видел ни одного сообщения из европейских стран о том, что в Южной Корее ситуация не устраивает. В то же время в Грузии, где выборы признаны легитимными, их результаты оспариваются. Особенно странно, когда глава государства призывает школьников выходить на улицы для протестов. Это, честно говоря, дикость», - подчеркнул дипломат.
Ранее Зурабишвили призвала учеников и учителей школ объявить забастовку, не посещать занятия и участвовать в митингах. Новая волна протестов в Грузии началась 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года исключить из повестки дня вопрос о вступлении в Евросоюз и отказаться от бюджетных грантов от сообщества. По словам премьера, это решение связано с постоянным шантажом со стороны ЕС.