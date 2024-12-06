Минск ужаснулся призыву к школьникам Грузии выйти на митинг

«Я не видел ни одного сообщения из европейских стран о том, что в Южной Корее ситуация не устраивает. В то же время в Грузии, где выборы признаны легитимными, их результаты оспариваются. Особенно странно, когда глава государства призывает школьников выходить на улицы для протестов. Это, честно говоря, дикость», - подчеркнул дипломат.