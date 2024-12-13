Я остаюсь, я буду здесь жить! Зурабишвили отказалась съезжать из президентского дворца

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась съезжать из президентского дворца даже после истечения своих полномочий. Это день настанет 29 декабря.

«Я никуда не ухожу. Никого оставлять не собираюсь. Меня всегда спрашивают об этом. Я тут и останусь», — сказала пока ещё президент Грузии в ходе своего телеобращения.