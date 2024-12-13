Я остаюсь, я буду здесь жить! Зурабишвили отказалась съезжать из президентского дворца
Зурабишвили отказалась покинуть президентский дворец после истечения полномочий
Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / EPA
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась съезжать из президентского дворца даже после истечения своих полномочий. Это день настанет 29 декабря.
«Я никуда не ухожу. Никого оставлять не собираюсь. Меня всегда спрашивают об этом. Я тут и останусь», — сказала пока ещё президент Грузии в ходе своего телеобращения.
Напомним, что Зурабишвили активно поддерживает протестующих против итогов парламентских выборов, где победила партия «Грузинская мечта», нацеленная на поддержание суверенитета страны и выступающая против вмешательства Запада. После победы премьер страны Ираклий Кобахидзе объявил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Это вызвало новую волну протестов. Завтра в Грузии состоятся президентские выборы. Ранее СМИ сообщили, что Зурабишвили попытается сорвать их.