«С удивлением наблюдаем»: В Кремле заявили, что не будут вмешиваться в события в Грузии

Россия не учавствует в происходящем в Грузии и не планирует этого делать. Однако европейское вмешательство в грузинскую ситуацию вызывает у Москвы недоумение, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Москва не планирует вмешиваться во внутриполитические события Тбилиси. При этом неприкрытое вмешательство и давление европейцев на власти Грузии вызывает удивление Кремля.

«Единственное, что мы с удивлением наблюдаем, — совершенно неприкрытое вмешательство в грузинские дела со стороны европейцев и попытки оказания совершенно беспардонного давления на грузинские власти. Это, конечно, уже зашкаливает», — сказал пресс-секретарь Кремля в эфире телеканала «Россия-24».