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18 декабря, 19:54

«С удивлением наблюдаем»: В Кремле заявили, что не будут вмешиваться в события в Грузии

Песков: РФ не участвует в событиях в Грузии, но видит вмешательство европейцев

Россия не учавствует в происходящем в Грузии и не планирует этого делать. Однако европейское вмешательство в грузинскую ситуацию вызывает у Москвы недоумение, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Москва не планирует вмешиваться во внутриполитические события Тбилиси. При этом неприкрытое вмешательство и давление европейцев на власти Грузии вызывает удивление Кремля.

«Единственное, что мы с удивлением наблюдаем, — совершенно неприкрытое вмешательство в грузинские дела со стороны европейцев и попытки оказания совершенно беспардонного давления на грузинские власти. Это, конечно, уже зашкаливает», — сказал пресс-секретарь Кремля в эфире телеканала «Россия-24».

Песков добавил, что между Москвой и Тбилиси сейчас «нет активных отношений».

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Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась оставить свой пост после завершения срока её полномочий 29 декабря 2024 года. Однако в стране всё равно состоялись президентские выборы, победу на которых одержал Михаил Кавелашвили. Бывший советский футболист был единственным кандидатом от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Зурабишвили отказалась признавать их итоги.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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