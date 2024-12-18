«С удивлением наблюдаем»: В Кремле заявили, что не будут вмешиваться в события в Грузии
Песков: РФ не участвует в событиях в Грузии, но видит вмешательство европейцев
Россия не учавствует в происходящем в Грузии и не планирует этого делать. Однако европейское вмешательство в грузинскую ситуацию вызывает у Москвы недоумение, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Москва не планирует вмешиваться во внутриполитические события Тбилиси. При этом неприкрытое вмешательство и давление европейцев на власти Грузии вызывает удивление Кремля.
«Единственное, что мы с удивлением наблюдаем, — совершенно неприкрытое вмешательство в грузинские дела со стороны европейцев и попытки оказания совершенно беспардонного давления на грузинские власти. Это, конечно, уже зашкаливает», — сказал пресс-секретарь Кремля в эфире телеканала «Россия-24».
Песков добавил, что между Москвой и Тбилиси сейчас «нет активных отношений».
Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась оставить свой пост после завершения срока её полномочий 29 декабря 2024 года. Однако в стране всё равно состоялись президентские выборы, победу на которых одержал Михаил Кавелашвили. Бывший советский футболист был единственным кандидатом от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Зурабишвили отказалась признавать их итоги.
Life.ru