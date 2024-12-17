«Ничего не изменилось»: Зурабишвили вновь отказалась сдавать мандат
Temps: Президент Грузии Зурабишвили отказалась сдать мандат после 29 декабря
Пока ещё действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь отказалась сдать свой мандат по истечении её полномочий 29 декабря 2024 года. Об этом сообщает швейцарская газета Temps. В интервью изданию 72-летняя Зурабишвили заявила, что её позиция по этому поводу не изменилась.
«Да, ничего не изменилось», — высказалась президент Грузии.
Кроме того, Зурабишвили призвала Евросоюз поддержать протесты оппозиции. По её словам, она больше не контактирует с правящей партией «Грузинская мечта».
Напомним, на днях в Грузии состоялись выборы президента, победу на которых одержал Михаил Кавелашвили. В прошлом советский футболист оказался единственным кандидатом на пост, в рамках новой системы Кавелашвили был выдвинут от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Однако Саломе Зурабишвили не признаёт результаты выборов и отказывается слагать с себя полномочия. В Совфеде уверены, что она планирует устроить громкую политическую провокацию.
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