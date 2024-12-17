«Ничего не изменилось»: Зурабишвили вновь отказалась сдавать мандат

Пока ещё действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь отказалась сдать свой мандат по истечении её полномочий 29 декабря 2024 года. Об этом сообщает швейцарская газета Temps. В интервью изданию 72-летняя Зурабишвили заявила, что её позиция по этому поводу не изменилась.