Не желающую оставлять пост президента Грузии Зурабишвили уличили в подготовке провокации
Пушков: Зурабишвили планирует устроить громкую политическую провокацию
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / EPA / DAVID MDZINARISHVILI
Пока ещё действующий грузинский лидер Саломе Зурабишвили собирается организовать громкую политическую провокацию, не признавая результаты выборов нового главы страны. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«[Зурабишвили] понимает, что власти Грузии не могут допустить двоевластия и сосуществования двух президентов — только что официально избранного и бывшего, отказывающегося уходить. После 29 декабря она официально перестаёт быть президентом страны. Она надеется, что попытки властей снять её с незаконно занимаемого ею поста дадут новый импульс протестам оппозиции. По сути, она готовит громкую политическую провокацию», — говорится в телеграм-канале сенатора.
Напомним, накануне в Грузии состоялись выборы президента, победу на которых одержал Михаил Кавелашвили — в прошлом советский футболист. Он оказался единственным кандидатом на пост, в рамках новой системы Кавелашвили был выдвинут от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Саломе Зурабишвили не признаёт результаты выборов и отказывается слагать с себя полномочия. Её упрямство прокомментировал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, предупредивший, что остаться в президентском дворце по истечению полномочий Зурабишвили не удастся.