Не желающую оставлять пост президента Грузии Зурабишвили уличили в подготовке провокации

Пока ещё действующий грузинский лидер Саломе Зурабишвили собирается организовать громкую политическую провокацию, не признавая результаты выборов нового главы страны. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«[Зурабишвили] понимает, что власти Грузии не могут допустить двоевластия и сосуществования двух президентов — только что официально избранного и бывшего, отказывающегося уходить. После 29 декабря она официально перестаёт быть президентом страны. Она надеется, что попытки властей снять её с незаконно занимаемого ею поста дадут новый импульс протестам оппозиции. По сути, она готовит громкую политическую провокацию», — говорится в телеграм-канале сенатора.