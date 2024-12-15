Изречения генерального секретаря НАТО Марка Рютте касательно защит свободы и угрозы России являются лишь пропагандистскими лозунгами. С таким заявлением выступил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Генсек НАТО – это главным образом пропагандист, который изрекает банальности насчёт защиты «свободы», равно как и прочую чушь насчёт того, что Россия якобы несёт угрозу для «свободы Европы», – написал Пушков в телеграм-канале.

Он добавил, что РФ не несёт никакой угрозы Европе, а напротив — страны ЕС накачивают киевский режим оружием, которое летит на территорию РФ. Также Пушков считает, что европейцы уже давно утратили «подлинную свободу». Он напомнил о 19 миллионах румын, которые проголосовали за одного кандидата, а результат аннулировали, так как победитель оказался неугодным для Брюсселя и Вашингтона.

Глава комиссии Совфеда уверен, что разговоры Рютте о «свободе» нужны, чтобы привить военное мышление и обмануть население на пенсии, отправив их средства в милитаризованную сферу.