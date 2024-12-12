«Восстанавливает гораздо быстрее»: Генсек НАТО раскрыл провальный прогноз альянса о силе России
Рютте: Россия восстанавливает силы намного быстрее, чем ожидали в НАТО
России удаётся восстанавливать силы значительно быстрее, чем ожидали в НАТО. Такое заявление сделал генсек альянса Марк Рютте, выступая в европейском отделении фонда Карнеги*.
«Несмотря на все усилия украинских друзей НАТО, Россия восстанавливает свои силы гораздо быстрее, чем ожидал альянс, и быстро учится на своих ошибках», — признал он.
Также генсек военного блока сообщил, что КНР производит вооружение в 5-6 раз быстрее, чем Штаты. В связи с этим он призвал в срочном порядке перевести европейскую промышленность на военные рельсы и увеличить расходы на оборону стран-членов НАТО.
Стоит отметить, что европейские страны НАТО уже обсуждают наращивание объёма военных расходов до уровня в 3% от ВВП взамен нынешних 2%. Катализатором для подобной дискуссии стала скорая инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, который уже не раз грозился вывести США из состава НАТО, если европейские партнёры не будут выделять военному блоку достаточного финансирования.
* Организация признана нежелательной в России, а также включена в список иноагентов
ТАСС / AP / Virginia Mayo