России удаётся восстанавливать силы значительно быстрее, чем ожидали в НАТО. Такое заявление сделал генсек альянса Марк Рютте, выступая в европейском отделении фонда Карнеги*.

«Несмотря на все усилия украинских друзей НАТО, Россия восстанавливает свои силы гораздо быстрее, чем ожидал альянс, и быстро учится на своих ошибках», — признал он.

Также генсек военного блока сообщил, что КНР производит вооружение в 5-6 раз быстрее, чем Штаты. В связи с этим он призвал в срочном порядке перевести европейскую промышленность на военные рельсы и увеличить расходы на оборону стран-членов НАТО.