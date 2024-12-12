Подготовку Украины к вступлению в ЕС и НАТО невозможно объяснить здравым смыслом. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — это секта, придумавшая данный план, заявил в разговоре с Life.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, политолог Олег Матвейчев

По его словам, ОБСЕ никогда не была элитой. Она выращивалась с помощью различных конференций, круглых столов, форумов, конгрессов. Организация была лишена любой информации извне и сама не интересовалась внешним миром.

«Получался такой круг людей, закрытый пузырь, без какого-либо взгляда во внешний мир и понимания этого внешнего мира. То есть люди полностью замкнутые на самих себе, живут в своём исключительном мире, в своём информационном пузыре, не имеющем никакого отношения к реальности», — сказал Матвейчев.

При этом внутри этого пузыря, отметил парламентарий, люди продолжали постоянно повторять ряд молитв и верить в то, что они — это сад, а вокруг джунгли. Многие из них также говорили о правах меньшинств, толерантности, демократии, свободе и правах человека.

«Если искусственному интеллекту задать вопрос про свободу, он наговорит кучу общих слов. Также у них в головах есть набор фраз, слов и даже целых абзацев, которые они выпуливают, независимо ни от чего, когда кто-то их спросит или задаст соответствующий запрос. Они из своего хранилища памяти достают и бойко-барабанят одно и то же», — добавил Матвейчев.

По словам политолога, в данной «секте» никто не размышляет и никто не готов к вызовам. Сейчас «мы имеем дело с зомби», которых не переживёт Европа, поэтому её можно смело хоронить, заключил собеседник Life.ru.