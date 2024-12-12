Захарова рассказала, как в названии ОБСЕ изменилось значение букв «Б» и «С»

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается углублением раскола в европейском пространстве. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова спецпредставителя ОБСЕ по Украине Петра Мареша о том, что организация хочет подготовить Киев ко вступлению в ЕС и НАТО.

«Это как если бы эколог рассказал, что будет сливать отходы нефтепереработки в море, а пожарный пообещал не прекращать поджоги», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, в этой новости скрыта суть того, во что превратилась ОБСЕ. Представитель МИД указала, что ранее основу организации составляло непреложное правило консенсуса, теперь же там «назначают некоего человека непонятно кем», при этом не учитывая мнение России и Белоруссии. По словам Захаровой, этот «квази-представитель ОБСЕ» занимается не гармонизацией отношений между странами-участницами, а напротив, углублением раскола, а также игрой в пользу милитаристских блоковых структур, куда не входит и половина членов ОБСЕ.

«Напомню, что в аббревиатуре ОБСЕ буквы «Б» и «С» означают «безопасность» и «сотрудничество» – так где же они? Такое впечатление, что Запад в припадке «новой нормальности» старается закрепить за ними модернизированную расшифровку: «безумие» и «суицидальность», — заключила Захарова.