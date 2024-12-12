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12 декабря, 16:07

Генсек НАТО призвал лишать стариков пенсий и производить больше оружия

Рютте: Часть пенсий в Европе необходимо направить на производство оружия

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые предложил использовать часть пенсий и социальных выплат в Европе для финансирования производства оружия, подчеркнув, что военные расходы Североатлантического альянса должны составлять более 3% от ВВП. Он озвучил эту позицию в своей речи в европейском отделении Фонда Карнеги.

Рютте отметил, что европейские государства расходуют около четверти своих бюджетов на пенсии и социальные выплаты, и призвал использовать часть этих средств для укрепления обороны. Он также подчеркнул, что военные расходы стран-участниц НАТО должны превышать 3% от их ВВП, напомнив, что в период холодной войны они тратили значительно больше этой суммы. Это первый случай с окончания холодной войны, когда генсек НАТО предложил перераспределить социальные средства на нужды военного альянса.

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Ранее Life.ru сообщал, что страны Европы, входящие в НАТО, обсуждают возможность повышения целевого уровня оборонных расходов альянса до 3% от валового внутреннего продукта (ВВП). Согласно информации западных СМИ, эти переговоры происходят на фоне возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США. В настоящее время государства НАТО в Европе обязаны выделять не менее 2% своего ВВП на оборонные нужды альянса.

Обложка ©

ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS

Александра Мышляева
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