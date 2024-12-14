Премьер Грузии отказал Зурабишвили в праве жить в президентском дворце после истечения полномочий
Кобахидзе: Зурабишвили придётся покинуть президентский дворец
Действующему президенту Грузии Саломе Зурабишвили придется покинуть президентский дворец, несмотря на её отказ сложить полномочия и непризнание избрания Михаила Кавелашвили новым главой государства. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Он подчеркнул, что выбор кандидата от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Кавелашвили на пост президента будет способствовать укреплению государственности и суверенитета страны.
«Я уверен, что избрание Михаила Кавелашвили на важнейшую должность внесёт очень важный вклад в укрепление государственности Грузии и нашего суверенитета, а также в сокращение радикализма и поляризации в нашей стране», — сказал он.
Кобахидзе поздравил Кавелашвили с избранием на пост президента и подчеркнул, что в Грузии более двух лет не было патриотично настроенного и психологически стабильного руководителя государства.
Напомним, что шестым президентом Грузии был избран бывший советский футболист Михаил Кавелашвили. Кавелашвили стал единственным кандидатом на выборах, которые проводились по новой системе. Его выдвинула правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Однако Зурабишвили планирует мёртвой хваткой вцепиться в свою власть. Она не признаёт результаты выборов и отказывается покидать президентский дворец.
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