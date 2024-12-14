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14 декабря, 13:18

Премьер Грузии отказал Зурабишвили в праве жить в президентском дворце после истечения полномочий

Кобахидзе: Зурабишвили придётся покинуть президентский дворец

Действующему президенту Грузии Саломе Зурабишвили придется покинуть президентский дворец, несмотря на её отказ сложить полномочия и непризнание избрания Михаила Кавелашвили новым главой государства. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Он подчеркнул, что выбор кандидата от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Кавелашвили на пост президента будет способствовать укреплению государственности и суверенитета страны.

«Я уверен, что избрание Михаила Кавелашвили на важнейшую должность внесёт очень важный вклад в укрепление государственности Грузии и нашего суверенитета, а также в сокращение радикализма и поляризации в нашей стране», — сказал он.

Кобахидзе поздравил Кавелашвили с избранием на пост президента и подчеркнул, что в Грузии более двух лет не было патриотично настроенного и психологически стабильного руководителя государства.

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Напомним, что шестым президентом Грузии был избран бывший советский футболист Михаил Кавелашвили. Кавелашвили стал единственным кандидатом на выборах, которые проводились по новой системе. Его выдвинула правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Однако Зурабишвили планирует мёртвой хваткой вцепиться в свою власть. Она не признаёт результаты выборов и отказывается покидать президентский дворец.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александра Мышляева
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