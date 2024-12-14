Чемпион России по футболу избран президентом Грузии

Шестым президентом Грузии избран бывший советский футболист Михаил Кавелашвили. Он набрал необходимые 200 голосов выборщиков из 300 возможных, свидетельствуют данные ЦИК.

Кавелашвили был единственным кандидатом на выборах, которые впервые проводились по этой системе. На пост его выдвинула правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Оппозиция решила бойкотировать выборы, не согласившись с итогами голосования в парламент.

Михаилу Кавелашвили 53 года. Он играл на позиции нападающего за «Динамо» и «Локомотив» из Тбилиси, владикавказскую «Аланию», английский «Манчестер Сити», а также швейцарские «Грассхоппер», «Цюрих», «Люцерн», «Сьон», «Базель», «Арау». Кавелашвили — шестикратный чемпион Грузии (1990-1995), чемпион России (1995) и Швейцарии (1998). В 1995 году вошёл в список 33 лучших футболистов чемпионата России.