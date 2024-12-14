Чемпион России по футболу избран президентом Грузии
Шестым президентом Грузии избран экс-футболист Михаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили. Обложка © ТАСС / АР
Шестым президентом Грузии избран бывший советский футболист Михаил Кавелашвили. Он набрал необходимые 200 голосов выборщиков из 300 возможных, свидетельствуют данные ЦИК.
Кавелашвили был единственным кандидатом на выборах, которые впервые проводились по этой системе. На пост его выдвинула правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Оппозиция решила бойкотировать выборы, не согласившись с итогами голосования в парламент.
Михаилу Кавелашвили 53 года. Он играл на позиции нападающего за «Динамо» и «Локомотив» из Тбилиси, владикавказскую «Аланию», английский «Манчестер Сити», а также швейцарские «Грассхоппер», «Цюрих», «Люцерн», «Сьон», «Базель», «Арау». Кавелашвили — шестикратный чемпион Грузии (1990-1995), чемпион России (1995) и Швейцарии (1998). В 1995 году вошёл в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
На посту президента Грузии Кавелашвили должен сменить 72-летнюю уроженку Парижа Саломе Зурабишвили, однако она наотрез отказывается покидать дворец, считая выборы «нелегитимной пародией». Зурабишвили, полномочия которой заканчиваются 16 декабря, активно поддерживает протестующих против итогов парламентских выборов, где победила партия «Грузинская мечта», нацеленная на поддержание суверенитета страны и выступающая против вмешательства Запада. Ранее СМИ сообщали, что Зурабишвили попытается сорвать выборы президента.