Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Владимир Зеленский не представляет интересы Украины и украинского народа.

По его словам, главарь киевского режима сейчас не принадлежит ни себе, ни своей семье, а служит интересам других стран.

«Сегодня он не принадлежит себе, своей семье и, что самое главное, не принадлежит Украине и украинскому народу», — заключил Кобаладзе.