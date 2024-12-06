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6 декабря, 13:45

Мэр Тбилиси заявил, что Зеленский служит интересам других стран

Каха Каладзе: Зеленский не принадлежит ни себе, ни украинскому народу

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Владимир Зеленский не представляет интересы Украины и украинского народа.

По его словам, главарь киевского режима сейчас не принадлежит ни себе, ни своей семье, а служит интересам других стран.

«Сегодня он не принадлежит себе, своей семье и, что самое главное, не принадлежит Украине и украинскому народу», — заключил Кобаладзе.

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А ранее Зеленский заявил о подготовке санкций против властей Грузии за разгон протестов. При этом какие именно меры планируются и когда они будут введены, он не уточнил.

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ТАСС/ ITAR / ИТАР-ТАСС/Alex, picture alliance /SvenSimon-The Presidential Office of Ukraine

Марина Фещенко
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