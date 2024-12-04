«Позорно, что они делают»: Зеленский анонсировал санкции против Грузии
Зеленский заявил о подготовке санкций против властей Грузии за разгон протестов
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Санкции против властей Грузии готовятся со стороны Украины. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
«Был доклад по ситуации в Грузии. Это просто позорно, на какие вещи они (Грузинские власти. — прим. Life.ru.) идут против своего народа. Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнёрами по конкретным действиям. Я поручил подготовить соответствующие санкционные решения», — сказал Зеленский.
При этом какие именно меры планируются и когда они будут введены, он не уточнил.
Недавно глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что страны Балтии также введут санкции против грузинских властей. По его словам, в Прибалтике не приветствуют противников демократии и нарушителей прав человека.