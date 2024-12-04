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4 декабря, 19:37

«Позорно, что они делают»: Зеленский анонсировал санкции против Грузии

Зеленский заявил о подготовке санкций против властей Грузии за разгон протестов

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Санкции против властей Грузии готовятся со стороны Украины. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

«Был доклад по ситуации в Грузии. Это просто позорно, на какие вещи они (Грузинские власти. — прим. Life.ru.) идут против своего народа. Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнёрами по конкретным действиям. Я поручил подготовить соответствующие санкционные решения», — сказал Зеленский.

При этом какие именно меры планируются и когда они будут введены, он не уточнил.

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Недавно глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что страны Балтии также введут санкции против грузинских властей. По его словам, в Прибалтике не приветствуют противников демократии и нарушителей прав человека.

Анатолий Цейко
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