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4 декабря, 18:45

Премьер Грузии рассказал об угрозах европейских бюрократов устроить «майдан»

Кобахидзе: Европейские политики угрожали Грузии «майданом», но план провалился

Некоторые европейские политики и чиновники угрожали Грузии протестами, подобными «майдану», однако эти попытки не принесли успеха. Соответствующее заявление сделал грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

«Некоторые европейские политики и бюрократы прямо угрожали нам грузинским «майданом». Этой идее не суждено сбыться. Четвёртая попытка организовать грузинский «майдан» провалилась», — сказал он в разговоре с журналистами.

Кобахидзе добавил, что, учитывая текущую ситуацию, он не видит существенных рисков для Грузии.

Напомним, что с 28 ноября в Грузии продолжаются антиправительственные протесты. Президент Саломе Зурабишвили поддерживает протестующих и не планирует уходить, несмотря на истечение своего срока на посту. В свою очередь, Ираклий Кобахидзе отметил, что уже установлены зачинщики беспорядков, а в Тбилиси был задержан один из идейных вдохновителей протестов. А сегодня в Грузии прошли массовые обыски в офисах оппозиционных партий и организаций.

В Грузии после обысков задержан лидер оппозиционной партии «Ахали» Ника Гварамия
В Грузии после обысков задержан лидер оппозиционной партии «Ахали» Ника Гварамия
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X / Irakli Kobakhidze

Полина Никифорова
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