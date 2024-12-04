Премьер Грузии рассказал об угрозах европейских бюрократов устроить «майдан»
Кобахидзе: Европейские политики угрожали Грузии «майданом», но план провалился
Некоторые европейские политики и чиновники угрожали Грузии протестами, подобными «майдану», однако эти попытки не принесли успеха. Соответствующее заявление сделал грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
«Некоторые европейские политики и бюрократы прямо угрожали нам грузинским «майданом». Этой идее не суждено сбыться. Четвёртая попытка организовать грузинский «майдан» провалилась», — сказал он в разговоре с журналистами.
Кобахидзе добавил, что, учитывая текущую ситуацию, он не видит существенных рисков для Грузии.
Напомним, что с 28 ноября в Грузии продолжаются антиправительственные протесты. Президент Саломе Зурабишвили поддерживает протестующих и не планирует уходить, несмотря на истечение своего срока на посту. В свою очередь, Ираклий Кобахидзе отметил, что уже установлены зачинщики беспорядков, а в Тбилиси был задержан один из идейных вдохновителей протестов. А сегодня в Грузии прошли массовые обыски в офисах оппозиционных партий и организаций.