Премьер Грузии рассказал об угрозах европейских бюрократов устроить «майдан»

Некоторые европейские политики и чиновники угрожали Грузии протестами, подобными «майдану», однако эти попытки не принесли успеха. Соответствующее заявление сделал грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

«Некоторые европейские политики и бюрократы прямо угрожали нам грузинским «майданом». Этой идее не суждено сбыться. Четвёртая попытка организовать грузинский «майдан» провалилась», — сказал он в разговоре с журналистами.