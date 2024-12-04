В Грузии проводят массовые обыски в офисах оппозиционных партий
В офисах оппозиционных партий Грузии и неправительственных молодёжных организаций проводятся обыски сотрудниками МВД. Об этом сообщает оппозиционный грузинский телеканал «Рустави 2».
По данным журналистов, правоохранители наведались в офисы партий «Ахали» и «Дроа», которые на выборах в парламент 26 октября выступили в рамках коалиции «За перемены». Также силовики сегодня нагрянули в офис молодёжного крыла партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и в неправительственную организацию «Даитове», принадлежащую Илье Глонти.
Напомним, что с 28 ноября в городах Грузии продолжаются антиправительственные протесты. Президент страны Саломе Зурабишвили поддерживает протестующих и не планирует уходить, несмотря на истечение своего срока на посту. В свою очередь, премьер-министр Ираклий Кобахидзе отметил, что уже установлены зачинщики беспорядков, и накануне в Тбилиси был задержан один из идейных вдохновителей протестов. Премьер-министр поделился, что оппозиция Грузии не смогла реализовать сценарий украинского Майдана в стране.
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