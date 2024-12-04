В Грузии проводят массовые обыски в офисах оппозиционных партий

В офисах оппозиционных партий Грузии и неправительственных молодёжных организаций проводятся обыски сотрудниками МВД. Об этом сообщает оппозиционный грузинский телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, правоохранители наведались в офисы партий «Ахали» и «Дроа», которые на выборах в парламент 26 октября выступили в рамках коалиции «За перемены». Также силовики сегодня нагрянули в офис молодёжного крыла партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и в неправительственную организацию «Даитове», принадлежащую Илье Глонти.