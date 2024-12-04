В Грузии после обысков задержан лидер оппозиционной партии «Ахали» Ника Гварамия
В Грузии правоохранители задержали главу оппозиционной партии «Ахали» Нику Гварамию. Об этом докладывает местный телеканал «Мтавари архи».
Партийца задержали после обысков, которые прошли в офисе организации. В ходе работы правоохранителей Гварамия начал кричать на них, после отказался подчиняться и начал потасовку. Его силой усадили в автомобиль и увезли.
Напомним, в конце ноября в Грузии вспыхнули антиправительственные протесты. Президент страны Саломе Зурабишвили поддерживает протестующих, несмотря на конец своего срока на посту. При этом она вцепилась в кресло президента и не планирует покидать его, считая парламент «нелегитимным». Тем временем премьер-министр Ираклий Кобахидзе отметил, что Грузия не повторит сценарий украинского Майдана 2013-2014 годов и готова выстоять перед риском госпереворота. Он также отметил, что уже найдены зачинщики беспорядков, а в Тбилиси ранее был задержан один из идейных вдохновителей протестов.
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