В Грузии задержали мужчину по обвинению в подготовке взрыва
Силовики задержали 25-летнего подозреваемого в подготовке взрыва в Тбилиси
Обстановка в Грузии накалена до предела. Обложка © X / Tushkyle
Силовики задержали подозреваемого в подготовке взрыва в Тбилиси. По информации МВД страны, речь идёт о 25-летнем мужчине.
«Сотрудники департамента криминальной полиции министерства внутренних дел в результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий задержали по обвинению в подготовке взрыва Д. Х. 1999 года рождения», — указано в сообщении.
Антиправительственные протесты в Грузии начались в конце ноября. Лидер страны Саломе Зурабишвили поддерживает протестующих, несмотря на истечение своего срока на посту, и не планирует уходить, считая парламент «нелегитимным». Тем временем премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не повторит сценарий украинского Майдана 2013-2014 годов и готова противостоять попыткам государственного переворота, подобным тем, что произошли в Киеве. Он также отметил, что уже установлены зачинщики беспорядков, и накануне в Тбилиси был задержан один из идейных вдохновителей протестов.