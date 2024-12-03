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3 декабря, 19:42

В Грузии задержали мужчину по обвинению в подготовке взрыва

Силовики задержали 25-летнего подозреваемого в подготовке взрыва в Тбилиси

Обстановка в Грузии накалена до предела. Обложка © X / Tushkyle

Обстановка в Грузии накалена до предела. Обложка © X / Tushkyle

Силовики задержали подозреваемого в подготовке взрыва в Тбилиси. По информации МВД страны, речь идёт о 25-летнем мужчине.

«Сотрудники департамента криминальной полиции министерства внутренних дел в результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий задержали по обвинению в подготовке взрыва Д. Х. 1999 года рождения», — указано в сообщении.

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Антиправительственные протесты в Грузии начались в конце ноября. Лидер страны Саломе Зурабишвили поддерживает протестующих, несмотря на истечение своего срока на посту, и не планирует уходить, считая парламент «нелегитимным». Тем временем премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не повторит сценарий украинского Майдана 2013-2014 годов и готова противостоять попыткам государственного переворота, подобным тем, что произошли в Киеве. Он также отметил, что уже установлены зачинщики беспорядков, и накануне в Тбилиси был задержан один из идейных вдохновителей протестов.

Оксана Попова
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