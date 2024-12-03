В Грузии задержали мужчину по обвинению в подготовке взрыва

Силовики задержали подозреваемого в подготовке взрыва в Тбилиси. По информации МВД страны, речь идёт о 25-летнем мужчине.

«Сотрудники департамента криминальной полиции министерства внутренних дел в результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий задержали по обвинению в подготовке взрыва Д. Х. 1999 года рождения», — указано в сообщении.