«Я на работу»: Вцепившаяся в кресло Зурабишвили показушно прошла через митинг к парламенту

В здании грузинского парламента на проспекте Руставели в Тбилиси проходят выборы президента. Именно там была замечена глава государства, чей срок подошёл к концу, Саломе Зурабишвили. Она заявила, что идёт на работу. Об этом сообщает телеграм-канал «Tbilisi life».