«Я на работу»: Вцепившаяся в кресло Зурабишвили показушно прошла через митинг к парламенту
Саломе Зурабишвили заметили среди протестующих возле грузинского парламента
В здании грузинского парламента на проспекте Руставели в Тбилиси проходят выборы президента. Именно там была замечена глава государства, чей срок подошёл к концу, Саломе Зурабишвили. Она заявила, что идёт на работу. Об этом сообщает телеграм-канал «Tbilisi life».
Зурабишвили среди протестующих. Видео © Telegram / Tbilisi life
Преданная Западу Зурабишвили не соглашается уступить власть даже после окончания своего президентского срока. Протестующие встретили её ликованием и криками «спасибо».
Напомним, что в Грузии начались выборы президента, единственным кандидатом на которых является бывший советский футболист Михаил Кавелашвили. Однако Зурабишвили планирует мёртвой хваткой вцепиться в свою власть. Политик заявила, что не признает результаты выборов, не сложит с себя полномочия и не покинет президентский дворец. Всё во имя священного европейского пути, по которому она ведёт страну на Голгофу, закрыв глаза на печальный пример украинского «майдана», на который постоянно указывает грузинский премьер Кобахидзе.
Telegram / Tbilisi life