В Грузии отменили жёлтый уровень безопасности после стабилизации протестов

С 12 декабря в Грузии отменён жёлтый уровень безопасности, введённый ранее в связи с ожесточёнными протестами у здания парламента. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа. Снятие ограничений произошло в связи со снижением напряжённости в стране, поскольку последние митинги проходят без столкновений с правоохранительными органами.

Красный уровень безопасности был введён 29 ноября, когда на фоне протестов здание парламента было полностью закрыто для доступа, и попасть внутрь мог лишь ограниченный круг лиц. Но после того как 6 декабря протесты приняли контролируемый характер, уровень безопасности понизили до жёлтого.