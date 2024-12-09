«Ведутся судебные разбирательства»: В Грузии раскрыли число задержанных в ходе протестных акций

В Тбилиси в ходе протестных акций, начавшихся 28 ноября, были задержаны более 400 человек, сообщил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге.

Он также рассказал о возбуждении уголовного дела против более 30 человек, административные меры были применены к 372 участникам. В отношении 62 из них было принято решение об административном аресте, более ста человек были оштрафованы.

«В отношении остальных активно ведутся судебные разбирательства», — отметил Дарахвелидзе.