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9 декабря, 00:12

«Ведутся судебные разбирательства»: В Грузии раскрыли число задержанных в ходе протестных акций

МВД: На акциях протеста в Грузии задержали уже более 400 человек

В Тбилиси в ходе протестных акций, начавшихся 28 ноября, были задержаны более 400 человек, сообщил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге.

Он также рассказал о возбуждении уголовного дела против более 30 человек, административные меры были применены к 372 участникам. В отношении 62 из них было принято решение об административном аресте, более ста человек были оштрафованы.

«В отношении остальных активно ведутся судебные разбирательства», — отметил Дарахвелидзе.

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Дарахвелидзе ранее заявлял, что зачинщики протестов и беспорядков вышли на улицы хорошо подготовленными и обученными своими кураторами. По его словам, простой анализ показывает, что подстрекатели и исполнители насилия действовали с ощущением безнаказанности. Напомним, в Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. На них одержала победу правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» (53,93% голосов). Оппозиция, а также глава страны Саломе Зурабишвили не стали признавать результаты голосования. В стране вспыхнули протестные акции.

Обложка ©

Х / Salome Zourabichvili

Артём Гапоненко
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