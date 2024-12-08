В Грузии рассказали о специальной подготовке участников протестов в Тбилиси
Замглавы МВД Грузии уверен, что митингующие в Тбилиси были заранее подготовлены
В Тбилиси зачинщики протестов и беспорядков вышли на улицы хорошо подготовленными и обученными своими кураторами. Например, митингующие хорошо знали, как скрывать свои лица, чтобы их личность нельзя было установить даже по камерам. Об этом заявил на брифинге замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.
По его словам, простой анализ показывает, что подстрекатели и исполнители насилия действовали с ощущением безнаказанности.
«На это они шли потому, что скрытые лица невозможно было идентифицировать. Указанное, возможно, однозначно связано с той предварительной подготовкой и учениями, которые прошли участники акции», — пояснил он.
Напомним, в Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. На них одержала победу правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» (53,93% голосов), выступающая за суверенитет и против иностранного вмешательства. Оппозиция, а также глава страны Саломе Зурабишвили не стали признавать результаты голосования. Тем временем победившая партия заявила, что вопрос о вступлении в ЕС отложен до 2028 года. В стране начались антиправительственные протесты сторонников вступления в Евросоюз. Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что некоторые европейские политики и чиновники угрожали стране протестами, подобными Майдану. По его словам, Тбилиси смог избежать подобных сценариев, которые могли бы закончиться госпереворотом.
ТАСС / ЕРА