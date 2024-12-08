В Грузии рассказали о специальной подготовке участников протестов в Тбилиси

В Тбилиси зачинщики протестов и беспорядков вышли на улицы хорошо подготовленными и обученными своими кураторами. Например, митингующие хорошо знали, как скрывать свои лица, чтобы их личность нельзя было установить даже по камерам. Об этом заявил на брифинге замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.