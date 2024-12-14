«Никто никого не выбирал»: Зурабишвили прокомментировала итоги выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, буквально вцепившаяся в кресло главы государства, отказалась принимать итоги выборов, согласно которым Михаил Кавелашвили стал новым лидером страны. Она сделала первое официальное заявление после объявления результатов голосования выборщиков.

«Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло», — сказала она перед оставшимися на улицах города протестующими, передаёт агентство «Новости-Грузия».