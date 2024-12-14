«Никто никого не выбирал»: Зурабишвили прокомментировала итоги выборов
Зурабишвили о выборах президента: Ничего не произошло, никто никого не выбирал
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, буквально вцепившаяся в кресло главы государства, отказалась принимать итоги выборов, согласно которым Михаил Кавелашвили стал новым лидером страны. Она сделала первое официальное заявление после объявления результатов голосования выборщиков.
«Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло», — сказала она перед оставшимися на улицах города протестующими, передаёт агентство «Новости-Грузия».
Политик также выразила благодарность жителям Тбилиси, которые участвовали в митинге и не признают легитимность состоявшегося голосования
Напомним, что на пост шестого президента Грузии был избран бывший советский футболист Михаил Кавелашвили. Он стал единственным кандидатом на выборах, проведённых по новой системе, его выдвинула правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». В то же время Зурабишвили не намерена уступать свою власть. Однако премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что отпустить мягкое кресло президента ей всё же придётся
ТАСС / Александр Патрин