Алиев разглядел в беспорядках в Грузии «торчащие уши» Макрона
Алиев обвинил Макрона в причастности к массовым беспорядкам в Грузии
Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA
Президент Франции Эмманюэль Макрон вмешивался в ситуацию в Грузии, где после парламентских выборов начались массовые беспорядки. Об этом заявил лидер Азербайджана Ильхам Алиев.
«Хорошо, что сейчас ситуация уже идёт в сторону стабильности. И опять, видите, уши Макрона торчат», — приводит слова Алиева РИА «Новости».
Политик отметил, что Макрону не сидится в своей стране, ему обязательно надо и в Грузию залезть.
Напомним, в Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» (53,93% голосов), выступающая против вмешательства Запада в дела страны. Оппозиция, а также глава страны Саломе Зурабишвили не стали признавать результаты голосования. В стране вспыхнули протесты. 12 декабря в Грузии был отменён жёлтый уровень безопасности, введённый из-за массовых беспорядков. 14 декабря в стране прошли президентские выборы, голосовать могли только выборщики-парламентарии. В результате главой государства избрали экс-футболиста Михаила Кавелашвили, однако его преемница Зурабишвили отказывается сдавать мандат.