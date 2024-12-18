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Регион
18 декабря, 08:45

Алиев разглядел в беспорядках в Грузии «торчащие уши» Макрона

Алиев обвинил Макрона в причастности к массовым беспорядкам в Грузии

Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA

Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA

Президент Франции Эмманюэль Макрон вмешивался в ситуацию в Грузии, где после парламентских выборов начались массовые беспорядки. Об этом заявил лидер Азербайджана Ильхам Алиев.

«Хорошо, что сейчас ситуация уже идёт в сторону стабильности. И опять, видите, уши Макрона торчат», — приводит слова Алиева РИА «Новости».

Политик отметил, что Макрону не сидится в своей стране, ему обязательно надо и в Грузию залезть.

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Напомним, в Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» (53,93% голосов), выступающая против вмешательства Запада в дела страны. Оппозиция, а также глава страны Саломе Зурабишвили не стали признавать результаты голосования. В стране вспыхнули протесты. 12 декабря в Грузии был отменён жёлтый уровень безопасности, введённый из-за массовых беспорядков. 14 декабря в стране прошли президентские выборы, голосовать могли только выборщики-парламентарии. В результате главой государства избрали экс-футболиста Михаила Кавелашвили, однако его преемница Зурабишвили отказывается сдавать мандат.

Никита Никонов
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