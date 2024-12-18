Алиев разглядел в беспорядках в Грузии «торчащие уши» Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон вмешивался в ситуацию в Грузии, где после парламентских выборов начались массовые беспорядки. Об этом заявил лидер Азербайджана Ильхам Алиев.

«Хорошо, что сейчас ситуация уже идёт в сторону стабильности. И опять, видите, уши Макрона торчат», — приводит слова Алиева РИА «Новости».