«Нет оснований»: Баку осудил Францию за предупреждение о поездках в Азербайджан

Баку осудил МИД Франции за предупреждение гражданам воздержаться от поездок в Азербайджан. В пресс-службе МИД республики назвали его «необоснованным и предвзятым».

«Нет никаких оснований для утверждений о том, что французских граждан задерживают в Азербайджане и заключают в тюрьму без причин», — говорится в заявлении азербайджанского МИД.

По словам пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, в стране задержали только двух французов — Мартина Риана по подозрению в шпионаже и Тео Гюго за инцидент в бакинском метрополитене. Представитель дипведомства добавил, что решение Парижа свидетельствует о намерении ещё больше обострить отношения с Баку.

Ранее сообщалось, что Азербайджан официально обратился с заявлением о присоединении к БРИКС. Расширение объединения ожидается на саммите в Казани. Мероприятие пройдёт с 22 по 24 октября.