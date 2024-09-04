«Нет оснований»: Баку осудил Францию за предупреждение о поездках в Азербайджан
Баку осудил МИД Франции за «предвзятое» предупреждение о поездках в Азербайджан
Баку осудил МИД Франции за предупреждение гражданам воздержаться от поездок в Азербайджан. В пресс-службе МИД республики назвали его «необоснованным и предвзятым».
«Нет никаких оснований для утверждений о том, что французских граждан задерживают в Азербайджане и заключают в тюрьму без причин», — говорится в заявлении азербайджанского МИД.
По словам пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, в стране задержали только двух французов — Мартина Риана по подозрению в шпионаже и Тео Гюго за инцидент в бакинском метрополитене. Представитель дипведомства добавил, что решение Парижа свидетельствует о намерении ещё больше обострить отношения с Баку.
Ранее сообщалось, что Азербайджан официально обратился с заявлением о присоединении к БРИКС. Расширение объединения ожидается на саммите в Казани. Мероприятие пройдёт с 22 по 24 октября.
Отношения между Баку и Парижем в последнее время довольно напряжённые. В мае Франция объявила закавказское государство в поддержке сторонников независимости Новой Каледонии. Президент Франции Эмманюэль Макрон в мае приехал поддержать республиканские войска, которые участвовали в разгоне демонстрантов. Азербайджан обвинения Парижа отверг.
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