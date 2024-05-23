Макрон прибыл в Новую Каледонию на фоне погромов, поддержав французские войска
Президент Франции Эмманюэль Макрон совершил визит в Новую Каледонию, где уже десять дней продолжаются массовые беспорядки. Он провёл встречу с местными чиновниками, которые ранее отвергли идею о видеоконференции с политиком.
Глава Елисейского дворца подчеркнул, что не выведет с территории административно-территориального образования Франции войска, пока ситуация не стабилизируется. Также глава республики почтил память погибших жителей острова минутой молчания.
Напомним, что погромы начались в столице Новой Каледонии — городе Нумеа — 13 мая. Поводом для беспорядков послужил обсуждаемый в Париже законопроект о предоставлении некоторым жителям избирательных прав. Инициативу не поддержало выступающее за независимость коренное население. Для стабилизации обстановки власти Франции отправили на остров свои войска. Жертвами перестрелок уже стали шесть человек.
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