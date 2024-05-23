Макрон прибыл в Новую Каледонию на фоне погромов, поддержав французские войска

Президент Франции Эмманюэль Макрон совершил визит в Новую Каледонию, где уже десять дней продолжаются массовые беспорядки. Он провёл встречу с местными чиновниками, которые ранее отвергли идею о видеоконференции с политиком.

Глава Елисейского дворца подчеркнул, что не выведет с территории административно-территориального образования Франции войска, пока ситуация не стабилизируется. Также глава республики почтил память погибших жителей острова минутой молчания.