Франция на фоне беспорядков ввела войска в Новую Каледонию
Премьер Атталь: Франция ввела военных в Новую Каледонию и заблокировала TikTok
Париж решил ввести войска в административно-территориальное образование Франции Новую Каледонию из-за продолжающихся там беспорядков, также на острове будет приостановлена работа TikTok. Об этом на совещании кризисного штаба, транслируемом телеканалом BFMTV, сообщил премьер-министр Габриэль Атталь.
"Военнослужащие французской армии были дислоцированы для обеспечения безопасности портов и аэропорта Новой Каледонии", — информировал политик, добавив, что об этом попросил верховный комиссар заморской территории Луи Ле Фран.
Погромы в Нумеа — столице Новой Каледонии — начались 13 мая. Их участники грабили и поджигали магазины, аптеки, автомобили и АЗС. Несколько человек погибли, сотни пострадали, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Власти были вынуждены закрыть учебные заведения и ввести комендантский час, а с 15 мая в АТО стал действовать режим ЧС, который продлится 12 дней. Утром в четверг, 16 мая, президент Франции Эмманюэль Макрон проведёт совещание для оценки ситуации.
Причиной беспорядков стал обсуждаемый в Парламенте Франции законопроект, согласно которому лицам, проживающим в Новой Каледонии более десяти лет, планируется предоставить избирательные права. Пока они есть только у граждан, которые были внесены в списки избирателей на момент заключения в 1998 году Нумейского соглашения, расширяющего автономию территории, и у их детей. Коренное население протестует против законопроекта из опасения, что останется в меньшинстве.
Тем временем в Тбилиси не стихают протесты против законопроекта об иностранных агентах. Оппозиция считает, что это собьёт Грузию с европейского пути, однако, несмотря на все возмущения, 14 мая грузинский Парламент принял документ. Президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон. В это время на улицах против демонстрантов применяются водомёты, перцовый газ и резиновые пули. Служба государственной безопасности закавказской республики сообщала, что провокации в столице готовятся с привлечением грузинских наёмников ВСУ и финансируются из-за рубежа "конкретными политическими парламентскими и непарламентскими партиями и неправительственными организациями".
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