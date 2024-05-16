Франция на фоне беспорядков ввела войска в Новую Каледонию

Париж решил ввести войска в административно-территориальное образование Франции Новую Каледонию из-за продолжающихся там беспорядков, также на острове будет приостановлена работа TikTok. Об этом на совещании кризисного штаба, транслируемом телеканалом BFMTV, сообщил премьер-министр Габриэль Атталь.

"Военнослужащие французской армии были дислоцированы для обеспечения безопасности портов и аэропорта Новой Каледонии", — информировал политик, добавив, что об этом попросил верховный комиссар заморской территории Луи Ле Фран.

Погромы в Нумеа — столице Новой Каледонии — начались 13 мая. Их участники грабили и поджигали магазины, аптеки, автомобили и АЗС. Несколько человек погибли, сотни пострадали, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Власти были вынуждены закрыть учебные заведения и ввести комендантский час, а с 15 мая в АТО стал действовать режим ЧС, который продлится 12 дней. Утром в четверг, 16 мая, президент Франции Эмманюэль Макрон проведёт совещание для оценки ситуации.