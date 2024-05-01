На первомайской демонстрации в Париже сожгли олимпийские кольца
На первомайской демонстрации в Париже не утихают беспорядки. На сей раз собравшиеся в центре французской столицы в знак протеста против предстоящих Олимпийских игр сожгли картонные олимпийские кольца.
На первомайской демонстрации в Париже сожгли олимпийские кольца. Видео © X / Rodriramosdb
Демонстранты принесли на шествие плакат-карикатуру с надписью "Передача олимпийского огня", на котором была изображена горящая полицейская машина. Затем протестующие подняли разноцветные картонные кольца и под свист толпы подожгли их.
Напомним, XXXIII летние Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Life.ru сообщал, что на первомайской демонстрации в Париже начались жёсткие стычки с полицией. Правоохранители применяют против манифестантов дубинки, слезоточивый газ и водомёты. Столкновения происходят также в Нанте, Лионе и других французских городах.
Кадр из видео X / Rodriramosdb