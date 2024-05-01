На первомайской демонстрации в Париже не утихают беспорядки. На сей раз собравшиеся в центре французской столицы в знак протеста против предстоящих Олимпийских игр сожгли картонные олимпийские кольца.

На первомайской демонстрации в Париже сожгли олимпийские кольца. Видео © X / Rodriramosdb

Демонстранты принесли на шествие плакат-карикатуру с надписью "Передача олимпийского огня", на котором была изображена горящая полицейская машина. Затем протестующие подняли разноцветные картонные кольца и под свист толпы подожгли их.

Напомним, XXXIII летние Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.