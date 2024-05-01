Взрыв агробомбы прогремел на первомайском марше в Париже, пострадали 7 жандармов

В результате столкновений с митингующими на первомайском марше профсоюзов в Париже в больницы доставлено 12 полицейских. По данным CNEWS, семь жандармов пострадали от "агробомбы" — в группу правоохранителей, которые стояли по периметру маршрута акции, неизвестный бросил мощный взрывпакет.

Столкновение митингующих с полицией на первомайской демонстрации в Париже. Видео © X (Twitter) / CNEWS

По данным местных СМИ, агрессивные демонстранты бросали в стражей порядка камни, бутылки и пиротехнику. На данный момент известно о 45 задержанных участниках акции. Колонна уже дошла до финальной точки маршрута — площади Нации, где правоохранители применяют гранаты со слезоточивым газом, чтобы утихомирить протестующих.