Взрыв агробомбы прогремел на первомайском марше в Париже, пострадали 7 жандармов
CNEWS: На митинге в Париже семь полицейских пострадали из-за взрыва агробомбы
В результате столкновений с митингующими на первомайском марше профсоюзов в Париже в больницы доставлено 12 полицейских. По данным CNEWS, семь жандармов пострадали от "агробомбы" — в группу правоохранителей, которые стояли по периметру маршрута акции, неизвестный бросил мощный взрывпакет.
Столкновение митингующих с полицией на первомайской демонстрации в Париже. Видео © X (Twitter) / CNEWS
По данным местных СМИ, агрессивные демонстранты бросали в стражей порядка камни, бутылки и пиротехнику. На данный момент известно о 45 задержанных участниках акции. Колонна уже дошла до финальной точки маршрута — площади Нации, где правоохранители применяют гранаты со слезоточивым газом, чтобы утихомирить протестующих.
Отметим, что акции в честь Международного дня трудящихся проводятся по всей Франции каждый год. По данным властей, в этом году зарегистрировано 340 таких мероприятий, в которых приняли участие около 120 тысяч человек. При этом профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" заявил о 200 тысячах демонстрантов по стране. Некоторые митингующие вели себя агрессивно и поджигали мусорные баки.
X (Twitter) / Sprinterfactory