Число задержанных участников первомайской демонстрации в Стамбуле превысило 200 человек

В Стамбуле продолжают отлавливать участников первомайской демонстрации, которые нападали на полицейских. На данный момент число задержанных увеличилось до 210, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

"В Стамбуле задержаны 210 человек, пытавшихся идти к площади Таксим, несмотря на предостережения, и нападавших на полицейских", — написал он в соцсети Х.