Число задержанных участников первомайской демонстрации в Стамбуле превысило 200 человек
В Стамбуле число задержанных участников первомайского шествия выросло до 210
В Стамбуле продолжают отлавливать участников первомайской демонстрации, которые нападали на полицейских. На данный момент число задержанных увеличилось до 210, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
"В Стамбуле задержаны 210 человек, пытавшихся идти к площади Таксим, несмотря на предостережения, и нападавших на полицейских", — написал он в соцсети Х.
Life.ru уже сообщал, что на первомайском шествии в Стамбуле произошли жёсткие столкновения полиции и демонстрантов. Накануне власти города не согласовали проведение массовой акции на площади Таксим, но люди всё равно устроили демонстрацию. В итоге для разгона граждан, представляющих левые организации, силовики применили водомёты, газ и резиновые пули. Ранее сообщалось о 140 задержанных.
X / MarianoGiustino