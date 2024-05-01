В Стамбуле первомайская демонстрация переросла в жёсткие столкновения с полицией

Свыше 140 человек задержали на первомайской демонстрации в Стамбуле за сопротивление сотрудникам полиции. По данным газеты Hurriyet , демонстранты пытались прорвать кордон правоохранителей и направиться на центральную площадь Таксим.

В связи с Международным днём труда в Стамбуле с самого утра проходят массовые демонстрации. При этом ранее власти города запретили проводить какие-либо акции на площади Таксим, однако там всё равно прошло шествие. В итоге для разгона агрессивно настроенных людей, представляющих левые организации, силовики применили водомёты, газ и резиновые пули. В свою очередь телеканал A haber уточняет, что ранения получили несколько полицейских, в которых демонстранты кидали камни, палки и пластиковые бутылки.