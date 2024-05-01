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1 мая, 12:15

"Не стоять на месте": Участники шествия "Май! Труд крут!" поделились эмоциями от парада

В шествии "Май! Труд крут!" на выставке "Россия" поучаствовали 5 тыс. человек

Праздничное первомайское шествие "Труд крут" в Москве. Обложка © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков

Праздничное первомайское шествие "Труд крут" в Москве. Обложка © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков

На Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве прошло первомайское шествие под лозунгом "Май! Труд крут!". В нём приняло участие более пяти тысяч человек, в том числе ветераны, активисты "Российских студенческих отрядов" (РСО), а также члены других молодёжных региональных организаций, спортсмены, молодые семьи, космонавты и артисты. В ожидании шествия они пели песни, танцевали и в целом были заряжены на хорошее настроение. В этом убедился корреспондент Life.ru, который пообщался с участниками мероприятия.

Участники шествия "Май! Труд крут!" на выставке "Россия" рассказали о своих эмоциях. Видео © Life.ru

"Настроение отличное! Очень много людей из различных регионов. Это вообще супер. Кто-то не спал, кто-то встал в три-четыре [часа утра], смотря кто где живёт. Труд сделал из обезьяны человека, поэтому если мы дальше будем трудиться, то общество не будет стоять на месте", — поделились студентки из Рязани Полина и Анастасия.

Праздничное первомайское шествие "Труд крут" в Москве. Фото © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Анатолий Медведь

Праздничное первомайское шествие "Труд крут" в Москве. Фото © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Анатолий Медведь

А приехавший из Белгородской области Валерий подчеркнул, что каждому человеку рано или поздно придётся выбрать профессию по душе. По его словам, это полезно и для общества, поэтому смело можно сказать, что труд крут.

Во время шествия ребята пели песни, играли на гитарах и скандировали "Россия", а завершился парад танцевальным флешмобом и праздничным концертом. Как подчеркнула заместитель председателя кабмина Татьяна Голикова, впервые масштабное первомайское шествие прошло в таком формате.

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Никита Осипов
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