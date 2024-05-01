Праздник Весны и Труда, Великая среда, Кузьма Огородник: Праздники и приметы 1 мая 1 мая в России отмечается государственное торжество — Праздник Весны и Труда. Сегодня официальный выходной день. Все празднуют День весны, верующие украшают дом к светлому празднику Пасхи, а дачники трудятся на участках, сажая овощи в день Кузьмы Огородника. 1 мая, 03:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 1 мая? Обложка © АГН "Москва"

Праздник Весны и Труда

Дата в 2024 году: 1 мая, среда.

Другие названия: 1 Мая, Первое мая, День труда, Первомай, День весны, День международной солидарности трудящихся.

Государственный праздник.

Праздник Весны и Труда – 2024 отмечается в России 1 мая. Это государственный праздник и официальный выходной день в стране. Праздник посвящён всем трудящимся.

Первомайское шествие профсоюзов на Красной площади. Фото © АГН "Москва"

Праздник 1 Мая берёт свои истоки в середине XIX века, когда в 1856 году австралийские рабочие выступили за восьмичасовой рабочий день. Их инициатива нашла отклик в Канаде и США, где в 1886 году демонстрация в Чикаго переросла в столкновение с полицией. В 1889 году II Интернационал в Париже решил ежегодно проводить акции в память о жертвах Чикагских событий.

В России первый Первомай отметили в 1891 году в Петербурге. С 1918 года это стало государственным праздником, который в 1972 году получил название День международной солидарности трудящихся и праздновался 1 и 2 мая. В 1992 году его переименовали в Праздник Весны и Труда. До 2005 года оба дня считались нерабочими, но после принятия закона в 2004 году нерабочим остался только 1 мая.

Сегодня для большинства граждан Российской Федерации праздник 1 Мая утратил свой первоначальный политический и социальный смысл и стал поводом для встреч с друзьями, коллегами и приятного отдыха на природе.

Великая среда

Дата в 2024 году: 1 мая, среда.

Другие названия: Страстная среда, Среда Страстной седмицы, Среда перед Пасхой, Великая среда Страстной недели.

Церковное название: Великая среда.

Значение: третий день Страстной недели, последней седмицы Великого поста.

Великая среда — народно-христианский праздник, третий день Страстной недели, которая посвящена воспоминаниям о земных страданиях Иисуса Христа.

Незадолго до Пасхи, в ночь со вторника на среду, Иисус Христос находился в гостях у Симона-прокажённого в Вифании. В это время Мария Магдалина, раскаявшаяся в своих грехах, пришла в дом и, пролив слёзы, умыла ноги Спасителю, а его голову помазала дорогим миром, выражая свою любовь. Иисус простил её, демонстрируя, что каждый грешник может обрести покаяние.

В Великую среду вспоминают предательство Иуды — одно из самых скорбных событий в христианской истории. Фото © АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

В этот же вечер Иуда, один из учеников, предал Иисуса, согласившись передать его первосвященникам за тридцать сребреников. Это была не такая уж маленькая сумма: на неё в те времена можно было приобрести небольшой участок земли в пригороде Иерусалима.

По народной традиции в этот день продолжают убирать в доме: моют полы, выбивают ковры, выносят мусор. Украшают дом к светлому празднику Пасхи цветами. Готовят яйца к покраске и продукты для куличей.

Кузьма Огородник

Дата в 2024 году: 1 мая, среда.

Другие названия: День Святого Кузьмы, Кузьма, Косма, Кузьмин день, Огородник.

Церковное название: Cвятителя Космы, исповедника, епископа Халкидонского.

Значение: День памяти епископа Халкидонского Космы.

Народный праздник Кузьма Огородник отмечается 1 мая (дата по старому стилю — 18 апреля). По церковному календарю в этот день чтут память святителя Космы Халкидонского, исповедника, епископа.

В VIII–IX веках жил святитель Косма, родившийся в Константинополе. В молодости он решил посвятить себя христианской вере, отрёкся от мира и постригся в монашество, где соблюдал строгий пост и молитву, достигая духовного совершенства.

Став епископом Халкидона, Косма боролся против иконоборцев, защищая православные иконы. За отказ поддержать ересь, которой тогда поддалась Церковь, его арестовали и подвергли мучениям, настаивая на отречении от почитания икон. Косма стойко вынес испытания, сохраняя верность своей вере, и скончался от пыток, предположительно, в 816 году.

В этот день традиционно сеют морковь и свёклу, прибегая к особому обряду для обеспечения хорошего урожая. Семена замачивают на рассвете в воде из колодца или родника, после чего в водоём бросаются монеты. Посев и уход за растениями традиционно возлагаются на женщин, так как считается: что мужчина посадит — то в цвет уйдёт.

Святителю Косме молятся 1 мая о хорошем урожае. Фото © АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Кукушка символизирует этот день, её первые весенние кукования служат знаком и окутаны множеством народных верований.

Приметы на 1 мая:

Если на Кузьму Огородника тепло, то в конце месяца будет холодно, и наоборот.

Дождь в этот день предрекает богатый урожай.

Слышно кукушку — пора сеять лён.

Если птица кричит, сидя на сухом суку, — жди заморозков.

Если кукушка прилетела в деревню или село и летает там — это к пожару.

Если в этот день намочить волосы дождевой водой, они будут расти пышными, как весенняя трава.

Именины 1 мая отмечают:

Ян

Феликс

Кузьма

Иван

Ефим

Виктор

Василий

Антон

Тамара.

Авторы Андрей Соколов