В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников первомайской акции

На первомайской демонстрации в Париже начались столкновения с полицией. Правоохранители применяют гранаты с резиновыми поражающими элементами и слезоточивый газ, а также оттесняют протестующих, чтобы пресечь грабежи магазинов.

Первомайская демонстрация в Париже. Видео © X / Adrien AdcaZz

Как пишет ТАСС, несмотря на это, по ходу движения колонны всё же были разбиты автобусная остановка и несколько витрин. Также митингующие подожгли мусорный бак.

По данным телеканала LCI, полиция досмотрела более 900 человек, у некоторых нашли запрещённые предметы, в том числе нож и кастет. Задержаны десятки демонстрантов.