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1 мая, 14:33

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников первомайской акции

На первомайской демонстрации в Париже начались столкновения с полицией

На первомайской демонстрации в Париже начались столкновения с полицией. Правоохранители применяют гранаты с резиновыми поражающими элементами и слезоточивый газ, а также оттесняют протестующих, чтобы пресечь грабежи магазинов.

Первомайская демонстрация в Париже. Видео © X / Adrien AdcaZz

Как пишет ТАСС, несмотря на это, по ходу движения колонны всё же были разбиты автобусная остановка и несколько витрин. Также митингующие подожгли мусорный бак.

По данным телеканала LCI, полиция досмотрела более 900 человек, у некоторых нашли запрещённые предметы, в том числе нож и кастет. Задержаны десятки демонстрантов.

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Напомним, также столкновения с полицией произошли на первомайской демонстрации в Стамбуле, которая не была согласована. Там изначально задержали более 140 человек. По данным местных СМИ, участники акции пытались прорвать кордон правоохранителей и направиться на центральную площадь. Позднее число задержанных участников первомайского шествия выросло до 210.

Обложка ©

X / Adrien AdcaZz

Матвей Константинов
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