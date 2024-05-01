В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников первомайской акции
На первомайской демонстрации в Париже начались столкновения с полицией
На первомайской демонстрации в Париже начались столкновения с полицией. Правоохранители применяют гранаты с резиновыми поражающими элементами и слезоточивый газ, а также оттесняют протестующих, чтобы пресечь грабежи магазинов.
Первомайская демонстрация в Париже. Видео © X / Adrien AdcaZz
Как пишет ТАСС, несмотря на это, по ходу движения колонны всё же были разбиты автобусная остановка и несколько витрин. Также митингующие подожгли мусорный бак.
По данным телеканала LCI, полиция досмотрела более 900 человек, у некоторых нашли запрещённые предметы, в том числе нож и кастет. Задержаны десятки демонстрантов.
Напомним, также столкновения с полицией произошли на первомайской демонстрации в Стамбуле, которая не была согласована. Там изначально задержали более 140 человек. По данным местных СМИ, участники акции пытались прорвать кордон правоохранителей и направиться на центральную площадь. Позднее число задержанных участников первомайского шествия выросло до 210.
X / Adrien AdcaZz