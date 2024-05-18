Число жертв из-за беспорядков в Новой Каледонии выросло до шести

Ещё один мужчина погиб в результате перестрелки в Новой Каледонии. Число жертв на фоне беспорядков, которые организовали сторонники независимости, увеличилось до шести, сообщает телеканал BFMTV.

"Мужчина погиб и ещё два человека были ранены в ходе перестрелки… Речь идёт о шестом погибшем с начала беспорядков", — указано в сообщении.

Три человека были госпитализированы, двое из них — с тяжёлыми ранениями. Вместе с тем, по данным источника агентства Франс Пресс, погибший и один из пострадавших являются отцом и сыном. Родственники пытались пересечь баррикаду, которую возвели организаторы беспорядков.