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18 мая, 10:07

Число жертв из-за беспорядков в Новой Каледонии выросло до шести

Ситуация на фоне беспорядков в Новой Каледонии. Обложка © ТАСС / Chabaud Gill / ABACA

Ситуация на фоне беспорядков в Новой Каледонии. Обложка © ТАСС / Chabaud Gill / ABACA

Ещё один мужчина погиб в результате перестрелки в Новой Каледонии. Число жертв на фоне беспорядков, которые организовали сторонники независимости, увеличилось до шести, сообщает телеканал BFMTV.

"Мужчина погиб и ещё два человека были ранены в ходе перестрелки… Речь идёт о шестом погибшем с начала беспорядков", — указано в сообщении.

Три человека были госпитализированы, двое из них — с тяжёлыми ранениями. Вместе с тем, по данным источника агентства Франс Пресс, погибший и один из пострадавших являются отцом и сыном. Родственники пытались пересечь баррикаду, которую возвели организаторы беспорядков.

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Напомним, беспорядки в Нумеа, столице Новой Каледонии, начались 13 мая. Участники погромов грабили и поджигали магазины, аптеки, автомобили и заправки. Несколько человек погибли, сотни пострадали, в том числе полицейские. Власти закрыли учебные заведения и ввели комендантский час. Причиной случившегося стал обсуждаемый в Парламенте Франции законопроект, согласно которому лицам, проживающим в Новой Каледонии более десяти лет, планируется предоставить избирательные права. 16 мая стало известно, что Франция на фоне беспорядков ввела туда свои войска.

Дарья Нарыкова
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