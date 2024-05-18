Почти 30 человек пострадали во время ночного побоища в Бишкеке, зачинщики были вооружены

Почти 30 человек пострадали в результате ночных беспорядков у общежития с иностранцами в центре Бишкека, которые пришлось подавлять с помощью внутренних войск. Среди них пакистанец со сломанной челюстью, сообщили в пресс-службе Минздрава Киргизии.

"В ночь с 17 на 18 мая за медицинской помощью к бригадам скорой помощи обратились 29 человек. 15 человек были доставлены в городскую больницу скорой помощи и национальный госпиталь, остальным была оказана помощь на месте", — утончили в министерстве.

В горбольнице Бишкека на сегодняшнее утро лечатся два пациента с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Министр здравоохранения страны Алымкадыр Бейшеналиев посетил пострадавшего в результате погрома гражданина Пакистана в отделении челюстно-лицевой хирургии госпиталя. У иностранца перелом челюсти, ему предстоит операция.

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев уточнил со своей стороны, что всех зачинщиков вычислили. Они выводили людей на улицы через рассылку в пабликах. По его словам, среди подозреваемых были люди с оружием — их задержали.