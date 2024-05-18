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Регион
18 мая, 06:53

Почти 30 человек пострадали во время ночного побоища в Бишкеке, зачинщики были вооружены

Минздрав Киргизии сообщил о 29 пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке

Ситуация в Бишкеке нормализовалась только к рассвету. Обложка © Telegram / Kaktus Media

Ситуация в Бишкеке нормализовалась только к рассвету. Обложка © Telegram / Kaktus Media

Почти 30 человек пострадали в результате ночных беспорядков у общежития с иностранцами в центре Бишкека, которые пришлось подавлять с помощью внутренних войск. Среди них пакистанец со сломанной челюстью, сообщили в пресс-службе Минздрава Киргизии.

"В ночь с 17 на 18 мая за медицинской помощью к бригадам скорой помощи обратились 29 человек. 15 человек были доставлены в городскую больницу скорой помощи и национальный госпиталь, остальным была оказана помощь на месте", — утончили в министерстве.

В горбольнице Бишкека на сегодняшнее утро лечатся два пациента с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Министр здравоохранения страны Алымкадыр Бейшеналиев посетил пострадавшего в результате погрома гражданина Пакистана в отделении челюстно-лицевой хирургии госпиталя. У иностранца перелом челюсти, ему предстоит операция.

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев уточнил со своей стороны, что всех зачинщиков вычислили. Они выводили людей на улицы через рассылку в пабликах. По его словам, среди подозреваемых были люди с оружием — их задержали.

Как уже писал Life.ru, в столице Киргизии Бишкеке ночью начались массовые беспорядки. Причиной стала драка местных жителей с иностранцами. Толпа насчитывала свыше сотни участников. Для подавления волнений пришлось привлечь внутренние войска.

Мэр Тбилиси связал с внешними силами причины творящихся в стране беспорядков
Мэр Тбилиси связал с внешними силами причины творящихся в стране беспорядков
Андрей Бражников
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