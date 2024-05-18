Тысяча разъярённых киргизов учинили беспорядки в Бишкеке из-за иностранцев, силовиков подняли по тревоге
В Бишкеке произошли массовые беспорядки после драки местных с иностранцами
Силовики контролируют общественный порядок на фоне волнений в Бишкеке. Обложка © Telegram / Kaktus Media
В столице Киргизии Бишкеке ночью начались массовые беспорядки. Причиной стала драка местных жителей с иностранцами. В пресс-службе МВД сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство".
Ночью в Бишкеке вспыхнули массовые беспорядки после драки местных жителей с иностранцами. Видео © Telegram / Kaktus Media
Конфликт между жителями Бишкека и иностранцами случился ещё в ночь на 14 мая: у местного общежития произошла потасовка с участием более чем десяти человек. Минувшей ночью около здания собралась толпа, насчитывавшая свыше сотни участников, которые пришли, чтобы отомстить за земляков. К утру их количество возросло до тысячи, разгневанные протестующие заблокировали трассу, сообщалось о погромах в общежитии, где поселились иностранцы. Местных правоохранителей подняли по тревоге. Троих иностранцев, которые были зачинщиками драки, задержали. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ситуация в городе стабильная.
"Ситуация на территории Бишкека стабильная. Сотрудники милиции работают в усиленном режиме, организованы патрули, проводится разъяснительная работа. Движение на всех улицах столицы для транспортных средств восстановлено", — заверили в пресс-службе МВД республики.
Ранее Life.ru рассказывал о протестах, случившихся в столице Армении — Ереване. Утром 12 мая члены оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" начали перекрывать улицы города, следуя призыву своего лидера, архиепископа Баграта, требовавшего отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. По сообщениям местных СМИ, в самом Ереване, а также в городе Эчмиадзине в связи с протестами задержали около 50 человек.