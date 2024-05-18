Тысяча разъярённых киргизов учинили беспорядки в Бишкеке из-за иностранцев, силовиков подняли по тревоге

Конфликт между жителями Бишкека и иностранцами случился ещё в ночь на 14 мая: у местного общежития произошла потасовка с участием более чем десяти человек. Минувшей ночью около здания собралась толпа, насчитывавшая свыше сотни участников, которые пришли, чтобы отомстить за земляков. К утру их количество возросло до тысячи, разгневанные протестующие заблокировали трассу, сообщалось о погромах в общежитии, где поселились иностранцы. Местных правоохранителей подняли по тревоге. Троих иностранцев, которые были зачинщиками драки, задержали. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ситуация в городе стабильная.