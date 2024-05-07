Киргизские пограничники и таджикские чабаны устроили перестрелку на границе

Пограничники Киргизии и жители Таджикистана устроили перестрелку на границе двух государств. Как сообщили в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, инцидент произошёл недалеко от села Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области.

"7 мая 2024 года на кыргызско-таджикском участке госграницы произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия. Примерно в 12:20 (09:20 мск)... пограничный наряд Кыргызстана заметил граждан Таджикистана — чабанов, выпасавших скот на территории Кыргызстана в 250–300 метрах от линии государственной границы", — заявили в ведомстве.

По данным ГКНБ, чабаны отказались покинуть территорию республики и даже бросили несколько камней в киргизских военнослужащих, а один из них "совершил 2–3 выстрела в сторону пограничного наряда". В ответ киргизские силовики несколько раз выстрелили в воздух, после чего чабаны убежали. При этом уточняется, что один из граждан Таджикистана получил ранение в ногу. Однако, как именно это произошло, неизвестно.

В ближайшее время представители пограничных служб двух стран проведут встречу на границе. В Бишкеке охарактеризовали текущую обстановку как стабильную.