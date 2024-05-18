В МИД РФ призвали Францию не применять насилие к протестующим в Новой Каледонии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к Франции с призывом не применять насилие в отношении протестующих в Новой Каледонии и обеспечить соблюдение прав и свобод населения. Так она прокомментировала массовую акцию против колониальной политики Парижа, проходившую 13 мая.

Дипломат констатировала, что манифестации переросли в массовые беспорядки, которые привели к жертвам среди как местных, так и полицейских. Ранены десятки силовиков и задержаны сотни протестующих.

"Призываем Париж воздерживаться от необоснованного применения насилия в отношении протестующих, обеспечить соблюдение прав и свобод коренного населения Новой Каледонии и других подконтрольных ему заморских территорий", — говорится на сайте ведомства.