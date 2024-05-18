В МИД РФ призвали Францию не применять насилие к протестующим в Новой Каледонии
Ситуация в Новой Каледонии. Фото © ТАСС / MMIIAS / ABACA
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к Франции с призывом не применять насилие в отношении протестующих в Новой Каледонии и обеспечить соблюдение прав и свобод населения. Так она прокомментировала массовую акцию против колониальной политики Парижа, проходившую 13 мая.
Дипломат констатировала, что манифестации переросли в массовые беспорядки, которые привели к жертвам среди как местных, так и полицейских. Ранены десятки силовиков и задержаны сотни протестующих.
"Призываем Париж воздерживаться от необоснованного применения насилия в отношении протестующих, обеспечить соблюдение прав и свобод коренного населения Новой Каледонии и других подконтрольных ему заморских территорий", — говорится на сайте ведомства.
Беспорядки в Нумеа, столице Новой Каледонии, начались 13 мая. Известно о шести погибших. Участники погромов грабили и поджигали магазины, аптеки, автомобили и заправки. Власти закрыли учебные заведения и ввели комендантский час. Причиной случившегося стал обсуждаемый в Парламенте Франции законопроект, согласно которому лицам, проживающим в Новой Каледонии более десяти лет, планируется предоставить избирательные права. 16 мая стало известно, что Франция на фоне беспорядков ввела туда свои войска.