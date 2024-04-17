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17 апреля, 02:15

Макрон отозвал посла из Азербайджана для консультаций

МИД Франции: Макрон отзывает для консультаций посла в Азербайджане

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 16 апреля, провёл встречу с послом республики в Азербайджане на фоне напряжённости в отношениях между Парижем и Баку. Как сказано в коммюнике французского Министерства иностранных дел, после данной встречи дипломатический представитель этой европейской страны был отозван из закавказского государства.

"Франция решила вызвать для консультаций своего посла в Азербайджане по причине продолжения со стороны в Баку в последние месяцы действий, наносящих ущерб двусторонним отношениям", — сказано в сообщении МИД Франции.

Помимо этого, в Елисейском дворце заявили, что рассчитывают получить от Баку разъяснения относительного позиции по поводу случившегося. В заявлении французских дипломатов также говорится о том, что власти Пятой республики поддерживают процесс нормализаций армяно-азербайджанских отношений в соответствии с нормами международного права.

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Ранее Life.ru писал, что Ереван серьёзно сблизился с Нью-Дели и Парижем в военной сфере. По словам министра обороны Армении Сурена Папикяна, эта закавказская республика пережила процесс диверсификации приобретения оружия.

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X / Zacharie Gross

Алексей Соловьёв
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