В Армении назвали своих новых партнёров в сфере обороны
Минобороны Армении назвало Индию и Францию основными партнёрами в сфере обороны
Ереван серьёзно сблизился с Нью-Дели и Парижем в военной сфере, заявил в интервью Общественному ТВ Армении министр обороны республики Сурен Папикян.
По его словам, закавказская страна пережила процесс диверсификации приобретения оружия. Во время него Армения получила новых партнёров в сфере вооружения.
"В частности, Индия и Франция стали нашими основными партнёрами в сфере обороны", — заявил глава Минобороны Армении.
Помимо этого, высокопоставленный чиновник подчеркнул, что начавшийся процесс по приобретению оружия положителен и необратим. Папикян уверен, что осуществляемые Ереваном реформы в области вооружения значительно изменят качество обороноспособности страны.
Ранее Life.ru писал, что на эту тему также высказался премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, Ереван не может продолжать военное сотрудничество с Москвой.
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