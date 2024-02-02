В Армении назвали своих новых партнёров в сфере обороны

Ереван серьёзно сблизился с Нью-Дели и Парижем в военной сфере, заявил в интервью Общественному ТВ Армении министр обороны республики Сурен Папикян.

По его словам, закавказская страна пережила процесс диверсификации приобретения оружия. Во время него Армения получила новых партнёров в сфере вооружения.

"В частности, Индия и Франция стали нашими основными партнёрами в сфере обороны", — заявил глава Минобороны Армении.

Помимо этого, высокопоставленный чиновник подчеркнул, что начавшийся процесс по приобретению оружия положителен и необратим. Папикян уверен, что осуществляемые Ереваном реформы в области вооружения значительно изменят качество обороноспособности страны.