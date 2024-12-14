ЦИК Грузии признал досрочные выборы президента состоявшимися

Президентские выборы в Грузии признаны состоявшимися. В процессе голосования приняли участие более половины полного состава коллегии выборщиков из 300 человек. Об этом сообщила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани во время брифинга.

«К 11:30 в процессе уже приняли участие более 170 членов коллегии, следовательно, выборы состоялись, так как в них приняли участие более половины полного состава коллегии», — говорит она.

Выборы президента Грузии начались этим утром, 14 декабря, и стали уникальными для страны, так как впервые за кандидата голосуют не все граждане страны, а коллегия выборщиков. Процесс избрания лидера государства проходит в здании парламента в спокойной атмосфере, все события транслируются в прямом эфире.