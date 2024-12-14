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14 декабря, 10:46

ЦИК Грузии признал досрочные выборы президента состоявшимися

Президентские выборы в Грузии признаны состоявшимися. В процессе голосования приняли участие более половины полного состава коллегии выборщиков из 300 человек. Об этом сообщила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани во время брифинга.

«К 11:30 в процессе уже приняли участие более 170 членов коллегии, следовательно, выборы состоялись, так как в них приняли участие более половины полного состава коллегии», — говорит она.

Выборы президента Грузии начались этим утром, 14 декабря, и стали уникальными для страны, так как впервые за кандидата голосуют не все граждане страны, а коллегия выборщиков. Процесс избрания лидера государства проходит в здании парламента в спокойной атмосфере, все события транслируются в прямом эфире.

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Напомним, что сегодня в Грузии начались шестые президентские выборы. Единственным претендентом на этот пост стал выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», бывший депутат парламента и советский футболист Михаил Кавелашвили.

Обложка ©

freepik.com/freepik

Ольга Сливченко
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