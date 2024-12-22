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22 декабря, 19:27

Зурабишвили потребовала до 29 декабря назначить новые выборы в парламент Грузии

Саломе Зурабишвили. Обложка © X / Salome Zourabichvili

Саломе Зурабишвили. Обложка © X / Salome Zourabichvili

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» с требованием согласовать дату внеочередных парламентских выборов до 29 декабря — дня, когда истекают её полномочия. С таким заявлением политик выступила на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

«Кто хочет, чтобы в стране всё хорошо закончилось, пусть придёт в [президентский] дворец. Пусть придёт Иванишвили (основатель правящей партии. — Прим. Life.ru), так как он всем управляет. И я готова, чтобы мы сели и решили, как будут назначены выборы. Только дата назначения выборов должна быть согласована до 29 [декабря]», — сообщила Зурабишвили.

Её выступление сопровождалось техническими сложностями: в какой-то момент выключился микрофон, а телевизионные трансляции были временно прерваны. Президент также сообщила, что в понедельник раскроет дальнейшие детали своих действий. Примечательно, что Зурабишвили выступала не у здания парламента, где это было запрещено полицией, а возле расположенной рядом Тбилисской классической гимназии. Произнеся речь, она покинула место проведения митинга.

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Тем временем Ираклий Кобахидзе предупредил Зурабишвили о возможной уголовной ответственности, если она решит назначить новые выборы. Грузинский премьер подчеркнул, что президент продолжит жизнь за решёткой в случае выбора курса на эскалацию.

Анатолий Цейко
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