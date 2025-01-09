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9 января, 09:51

Зурабишвили переехала в новый офис и заявила, что продолжит выполнять «функции президента»

Зурабишвили утверждает, что продолжает выполнять «функции президента» Грузии

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото © Александр Патрин/ТАСС

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото © Александр Патрин/ТАСС

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге в Тбилиси представила свой новый офис и заявила о намерении продолжать исполнять функции главы государства.

«Сегодня я рада приветствовать вас в этом новом офисе, который является продолжением дворца Орбелиани. Здесь сохраняется его душа и дух, и именно здесь будут продолжаться мои президентские функции», — подчеркнула Зурабишвили.

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Новый офис находится в центре Тбилиси, на улице Човелидзе. Зурабишвили сообщила, что планирует встречаться с гражданами Грузии и уже 10 января отправится в город Зугдиди на западе страны.

«Я остаюсь президентом и буду оставаться им», — добавила она в ходе брифинга.

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29 декабря состоялась инаугурация шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили, который был избран на пятилетний срок 14 декабря коллегией выборщиков. Эти выборы стали первыми непрямыми выборами президента в Грузии. Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов и считает себя единственным легитимным президентом страны.

Марина Фещенко
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