Зурабишвили переехала в новый офис и заявила, что продолжит выполнять «функции президента»

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге в Тбилиси представила свой новый офис и заявила о намерении продолжать исполнять функции главы государства.

«Сегодня я рада приветствовать вас в этом новом офисе, который является продолжением дворца Орбелиани. Здесь сохраняется его душа и дух, и именно здесь будут продолжаться мои президентские функции», — подчеркнула Зурабишвили.

Новый офис находится в центре Тбилиси, на улице Човелидзе. Зурабишвили сообщила, что планирует встречаться с гражданами Грузии и уже 10 января отправится в город Зугдиди на западе страны.