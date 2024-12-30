Президент Грузии сделал заявление о вступлении в Евросоюз

Грузия продолжает работать над полноправным членством в Европейском союзе. Президент страны Михаил Кавелашвили подтвердил курс на евроинтеграцию и назвал эту идею историческим выбором грузинского народа.

Углубление стратегических отношений с США станет одним из ключевых направлений политики нового президента. Кавелашвили выразил надежду на восстановление партнёрства с администрацией Дональда Трампа, считая, что это поможет укрепить связи между двумя государствами.