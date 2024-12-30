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Регион
30 декабря, 10:05

Президент Грузии сделал заявление о вступлении в Евросоюз

Президент Кавелашвили: Грузия никуда не сворачивала с курса на евроинтеграцию

Грузия продолжает работать над полноправным членством в Европейском союзе. Президент страны Михаил Кавелашвили подтвердил курс на евроинтеграцию и назвал эту идею историческим выбором грузинского народа.

«К сожалению, подобные спекуляции служат поляризации нашего общества, поэтому наш долг противопоставить этим спекуляциям правду, а она заключается в том, что Грузия никуда не сворачивала с курса на евроинтеграцию», рассказал Михаил Кавелашвили на ежегодной конференции грузинских послов, его слова передаёт «Интерфакс».

Углубление стратегических отношений с США станет одним из ключевых направлений политики нового президента. Кавелашвили выразил надежду на восстановление партнёрства с администрацией Дональда Трампа, считая, что это поможет укрепить связи между двумя государствами.

Грузию призвали заново провести парламентские выборы
Грузию призвали заново провести парламентские выборы

Напомним, что в четверг, 29 декабря, в здании парламента прошла инаугурация нового президента Грузии Михаила Кавелашвили. Бывшая глава государства Саломе Зурабишвили изначально отказалась передать полномочия и призвала к проведению новых парламентских выборов. Накануне она также заявила, что не собирается покидать президентский дворец. Однако вскоре стало известно, что политик всё же согласилась уехать из своей резиденции.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/sovanews.tv

Наталья Афонина
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