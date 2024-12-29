Грузию призвали заново провести парламентские выборы
Страны Северо-Балтийской восьмёрки призвали Грузию провести новые выборы
Страны Северо-Балтийской восьмёрки (NB8) призывают Грузию провести новые парламентские выборы в соответствии с рекомендациями ОБСЕ. Это указано в совместном заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Финляндии. В документе также выражается озабоченность этих стран по поводу того, что Грузия, по их мнению, движется к более глубокой поляризации и кризисной ситуации.
«Мы призываем грузинские власти предпринять немедленные шаги в этом направлении, в том числе путём выполнения рекомендаций ОБСЕ по выборам и рассмотрения возможности проведения новых выборов на основе этих рекомендаций», — говорится в тексте документа.
Согласно мнению государств Северо-Балтийской восьмёрки, кризис в Грузии имеет потенциал для усиления, поэтому стране необходимо восстановить доверие общества к своим демократическим институтам.
Напомним, инаугурация нового президента Грузии Михаила Кавелашвили состоялась сегодня, 29 декабря, в здании парламента. Бывший президент Саломе Зурабишвили изначально отказалась от передачи полномочий и призвала к проведению новых парламентских выборов. Накануне она также объявила, что не намерена покидать президентский дворец. Однако вскоре стало известно, что она согласилась покинуть резиденцию.
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