Грузию призвали заново провести парламентские выборы

Страны Северо-Балтийской восьмёрки (NB8) призывают Грузию провести новые парламентские выборы в соответствии с рекомендациями ОБСЕ. Это указано в совместном заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Финляндии. В документе также выражается озабоченность этих стран по поводу того, что Грузия, по их мнению, движется к более глубокой поляризации и кризисной ситуации.