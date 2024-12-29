Внутриполитические проблемы, возникшие в Грузии, начались из-за отказа открыть второй фронт против России по указанию Запада. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Основная причина трудностей, с которыми столкнулось наше государство, заключается в том, что мы не вступили в войну в феврале 2022 года и не открыли «второй фронт». После этого начались основные трудности», — приводит издание «Sputnik Грузия» слова Кобахидзе.

Грузинский премьер добавил, что страна столкнулась с трудностями именно с момента начала конфликта на Украине. По его словам, в Соединённых Штатах есть «защитники глубинного государства», которые относятся к «партии глобальной войны». Именно они активно ратовали за открытие второго фронта в Грузии, отметил Кобахидзе. В Грузии тоже есть подобные представители, к которым относятся члены оппозиционного «Единого национального движения» (ЕНД) — партии экс-президента Михаила Саакашвили, подытожил политик.