«Не открыли второй фронт»: Премьер Грузии объяснил, с чего начались трудности в стране
Кобахидзе объяснил проблемы в Грузии отказом открыть «второй фронт»
Ираклий Кобахидзе. Обложка © ТАСС / Инна Кукуджанова
Внутриполитические проблемы, возникшие в Грузии, начались из-за отказа открыть второй фронт против России по указанию Запада. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«Основная причина трудностей, с которыми столкнулось наше государство, заключается в том, что мы не вступили в войну в феврале 2022 года и не открыли «второй фронт». После этого начались основные трудности», — приводит издание «Sputnik Грузия» слова Кобахидзе.
Грузинский премьер добавил, что страна столкнулась с трудностями именно с момента начала конфликта на Украине. По его словам, в Соединённых Штатах есть «защитники глубинного государства», которые относятся к «партии глобальной войны». Именно они активно ратовали за открытие второго фронта в Грузии, отметил Кобахидзе. В Грузии тоже есть подобные представители, к которым относятся члены оппозиционного «Единого национального движения» (ЕНД) — партии экс-президента Михаила Саакашвили, подытожил политик.
А ранее Life.ru писал, что Запад хочет сделать из Грузии «второй фронт» против России. По словам депутата Госдумы Амира Хамитова, попытка насильственного захвата власти под видом стремления к демократии и Евросоюзу — это трюк, который у Запада уже однажды сработал на Украине. Теперь, по словам парламентария, такой же сценарий готовы провернуть и в Грузии.